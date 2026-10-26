В Киеве в результате баллистического удара повреждена станция метро «Лесная»

В понедельник вечером, 26 октября, в результате вражеского удара в Деснянском районе Киева зафиксировано попадание вблизи станции метро; на месте происшествия горит автомобиль. Кроме того, под обстрел попала бригада скорой медицинской помощи, которая направлялась на вызов к пострадавшим.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о чрезвычайной ситуации и отметил: «В Деснянском районе, по предварительным данным, произошло попадание возле одной из станций метро. Горит автомобиль. Экстренные службы направляются на место». По предварительным данным, в результате атаки есть пострадавшие, профильные службы работают на месте происшествия. Также в сети появилось видео разрушений на станции метро «Лесная».

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Источник: мэр Киева Виталий Кличко.

Вечером 26 октября в Киеве прогремели пять взрывов на фоне российской атаки баллистическими ракетами. Взрывы слышали на левом берегу столицы, в частности в районе Дарницы и Левобережного массива. По сообщениям, перед этим воздушная тревога не сработала.

Киевляне за пять минут получили семь уведомлений о воздушной тревоге.

В приложении «Воздушная тревога» появилась карта движения российских дронов и ракет.

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Видео: После атаки РФ на Киев повреждены наземная станция метро и рельсы, есть пострадавшие.

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