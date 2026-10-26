W Kijowie stacja metra „Lisowa” została uszkodzona w wyniku uderzenia pocisku

W poniedziałek wieczorem, 26 października, w wyniku ataku wroga w dzielnicy Desnyanska w Kijowie odnotowano trafienie w pobliżu stacji metra; na miejscu zdarzenia płonie samochód. Ponadto ostrzał dotknął karetkę pogotowia ratunkowego, która jechała na wezwanie do poszkodowanych.

Burmistrz Kijowa Witalij Kliczko poinformował o sytuacji nadzwyczajnej i zaznaczył: „W dzielnicy Desnianskiej, według wstępnych informacji, doszło do trafienia w pobliżu jednej ze stacji metra. Pali się samochód. Służby ratownicze są w drodze na miejsce”. Według wstępnych danych w wyniku ataku są poszkodowani, a odpowiednie służby prowadzą działania na miejscu zdarzenia. W sieci pojawiło się również nagranie przedstawiające zniszczenia na stacji metra „Lisowa”.

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Źródło: burmistrz Kijowa Witalij Kliczko.

Wieczorem 26 października w Kijowie rozległo się pięć wybuchów w związku z rosyjskim atakiem rakietami balistycznymi. Wybuchy słyszano na lewym brzegu stolicy, w szczególności w rejonie Darnicy i dzielnicy Lewobrzeżnej. Według doniesień, przed tym wydarzeniem nie uruchomiono alarmu powietrznego.

Mieszkańcy Kijowa otrzymali w ciągu pięciu minut siedem powiadomień o alarmie powietrznym.

W aplikacji „Alarm powietrzny” pojawiła się mapa tras rosyjskich dronów i rakiet.

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