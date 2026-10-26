W Kijowie na kilka dni zostanie ograniczony ruch na Moście Południowym

W Kijowie od godz. 7:00 27 października do godz. 17:00 1 listopada ruch na Moście Południowym w kierunku lewego brzegu zostanie częściowo ograniczony z powodu remontu nawierzchni drogowej.

Prace będą prowadzone na estakadzie w kierunku alei Mykoły Bazhana — na trzecim i częściowo na drugim pasie ruchu. Na czas remontu pojazdy będą poruszały się pierwszym pasem.

Prosimy kierowców o uwzględnienie tych ograniczeń podczas planowania tras.

Źródło: Kyivavtoshlyakhmist

W Kijowie od 10 października do 5 listopada częściowo ograniczony zostanie ruch na alei Sobornosti w dzielnicy Dniprowskiej stolicy. Przyczyną będą prace remontowe nawierzchni drogowej. Informuje o tym korporacja komunalna „Kijawtodor”.

W piątek, 9 października, w Kijowie wystąpiły zakłócenia w funkcjonowaniu transportu publicznego z powodu braku napięcia w sieci energetycznej. Ruch części pojazdów został tymczasowo wstrzymany.

Przypomnijmy, że Klitschko wezwał mieszkańców Kijowa do rozważenia tymczasowego wyjazdu z miasta.

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