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Zdjęcie: W obwodzie kijowskim w wyniku rosyjskiego ataku jedna osoba odniosła obrażenia, a budynki uległy zniszczeniu

UA.NEWS 26 października 2026 13:35
Zdjęcie: W obwodzie kijowskim w wyniku rosyjskiego ataku jedna osoba odniosła obrażenia, a budynki uległy zniszczeniu

W obwodzie kijowskim w wyniku rosyjskiego ataku jedna osoba odniosła obrażenia, a domy i samochody uległy uszkodzeniu.
W rejonie Wyshhorodzie uszkodzono osiem domów prywatnych oraz samochód.

W powiecie obuchowskim uszkodzono zabudowania. Obrażenia odniosła 47-letnia kobieta. Została hospitalizowana.

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Źródło: policja obwodu kijowskiego informuje na Facebooku.

Przypomnijmy, że rano 26 października 2026 r. w Kijowie przeważa umiarkowany poziom jakości powietrza, jednak w niektórych dzielnicach odnotowano szkodliwe wskaźniki.

W rejonie Kamieńca Podolskiego w obwodzie chmielnickim w wyniku rosyjskiego ataku 26 października uszkodzono obiekt infrastruktury energetycznej. Z powodu uderzenia wprowadzono awaryjne odcięcia prądu, uszkodzono również dwa budynki mieszkalne.

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