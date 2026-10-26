W Kijowie kobieta ukrywała narkotyki w zabawkach dla dzieci
W Kijowie zatrzymano 39-letnią kobietę, która ukrywała substancje psychotropowe w zestawach zabawek dla dzieci i artykułach biurowych, aby wysyłać je kupującym pocztą.
Podczas przeszukania jej mieszkania funkcjonariusze znaleźli narkotyki, substancje psychotropowe, sprzęt do ważenia i pakowania, a także dokumenty potwierdzające nielegalną działalność.
Łącznie zabezpieczono ponad 1 kg środków odurzających i substancji psychotropowych. Śledczy ustalili również miejsce, z którego kobieta pozyskiwała substancje przeznaczone do dalszej sprzedaży w stolicy.
Mieszkance Kijowa postawiono zarzut nielegalnego nabycia i przechowywania substancji psychotropowej PVP w celu sprzedaży. Sąd zastosował wobec niej środek zabezpieczający w postaci aresztu tymczasowego bez możliwości zwolnienia za kaucją.
Funkcjonariusze organów ścigania ustalają innych potencjalnych uczestników nielegalnego handlu.
Źródło: Prokuratura miejska w Kijowie
Prokuratorzy Prokuratury Okręgowej w Stryjach skierowali do sądu akt oskarżenia przeciwko 39-letniemu mieszkańcowi Nowego Rozdolu, któremu zarzuca się nabycie i przechowywanie środków odurzających oraz substancji psychotropowych w szczególnie dużych ilościach. Łączna masa skonfiskowanych substancji, zgodnie z aktami sprawy, przekracza 1,2 kg.