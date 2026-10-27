Wideo: Lewobrzeże Kijowa pogrążone w chaosie komunikacyjnym

Awaria metra spowodowała paraliż komunikacyjny i ogromne kolejki na lewym brzegu Kijowa podczas wieczornej godziny szczytu 27 października.

Wstrzymanie ruchu pociągów „zielonej” linii metra przez Most Południowy doprowadziło do ogromnego paraliżu komunikacyjnego na lewym brzegu stolicy. Najtrudniejsza sytuacja panuje na dworcu kolejowym w Darnicy, gdzie z powodu braku naziemnego transportu miejskiego utworzyły się ogromne kolejki, a pasażerowie są zmuszeni szturmować tramwaje.

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Aby zapewnić połączenia międzybrzegowe, służby miejskie zwiększyły liczbę kursów Kyiv City Express (kolejki okrężnej), jednak węzły kolejowe nie radzą sobie z dalszym dowożeniem ludzi w głąb osiedli mieszkaniowych. Oprócz Darnicy odnotowano znaczne utrudnienia w ruchu i nagromadzenie pasażerów w pobliżu stacji „czerwonej” linii metra, skąd mieszkańcy Kijowa próbują dostać się do innych dzielnic lewego brzegu.

Źródło: Lokalne kanały na Telegramie.

W wyniku ataku rakietami balistycznymi w nocy z 26 na 27 października w Kijowie uszkodzony został Most Południowy. Rzecznik Sił Powietrznych Jurij Ignat zaznaczył, że mosty mają znaczny zapas wytrzymałości, dlatego całkowite zniszczenie takich konstrukcji nie jest łatwe. Jednocześnie naprawa uszkodzonej nawierzchni drogowej będzie wymagała pewnego czasu.

Ministerstwa infrastruktury i gospodarki podpisały porozumienie z serwisami Bolt, Uklon, Uber i OPTI, które przewiduje ograniczenie kosztów przejazdów w Kijowie podczas alarmów powietrznych, wstrzymania ruchu transportu publicznego oraz innych kryzysów logistycznych.

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