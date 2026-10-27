Видео: Левобережье Киева охватил транспортный коллапс

Сбой в работе метрополитена привёл к транспортному коллапсу и массовым очередям на левом берегу Киева в вечерний час пик 27 октября.

Приостановка движения поездов «зеленой» линии метро через Южный мост привела к масштабному транспортному коллапсу на левом берегу столицы. Наиболее сложная ситуация наблюдается на Дарницком железнодорожном вокзале, где из-за нехватки наземного городского транспорта образовались огромные очереди, а пассажиры вынуждены штурмом забираться в трамваи.

https://cdn-cabinet.ua.news/uploads/images/5e3d975ec6.mp4

https://cdn-cabinet.ua.news/uploads/images/aac31eb1c4.mp4

Для обеспечения межберегового сообщения городские службы увеличили количество рейсов Kyiv City Express (кольцевой электрички), однако железнодорожные узлы не справляются с дальнейшей доставкой людей вглубь жилых массивов. Помимо Дарницы, значительные затруднения в движении и скопления пассажиров зафиксированы возле станций «красной» линии метро, откуда киевляне пытаются добраться до других районов левого берега.

Источник: Местные Telegram-каналы.

После атаки баллистическими ракетами в ночь на 27 октября в Киеве был поврежден Южный мост. Пресс-секретарь Воздушных сил Юрий Игнат отметил, что мосты имеют значительный запас прочности, поэтому полностью разрушить такие сооружения непросто. В то же время ремонт поврежденного дорожного покрытия займет определенное время.

Министерства инфраструктуры и экономики подписали меморандум с сервисами Bolt, Uklon, Uber и OPTI, который предусматривает ограничение стоимости поездок в Киеве во время воздушных тревог, остановок общественного транспорта и других логистических кризисов.

Читай нас в