基辅订购了大功率发电机，以确保停电期间供水系统的正常运行

基辅订购了大功率柴油发电机组，以确保在停电情况下供水系统能够正常运行。

“迄今为止，我们已为自来水公司采购了103台不同功率的发电机。 我们目前订购了——顺便说一句，是凭口头承诺，因为当时没有资金——大功率发电机，实际上就是柴油发电站。因为供水量相当大，仅靠普通发电机是无法满足需求的，”克利奇科表示。

他指出，发电机无法持续不间断运行，需要维护，且燃料成本高昂。

“如果去年我们每天仅为发电机消耗300多吨燃料，那么如今根据发电机数量，这一数字可能增加近三倍。这对预算和维护都构成了巨大负担，”克利奇科说道。

据他介绍，为保障城市供水，需要额外的发电机，这些设备将根据韧性计划予以配备。

基辅市长维塔利·克利奇科在接受BBC News乌克兰频道采访时透露了这一情况。

基辅水务基金主任保证，所有饮水处都配备了发电机。

基辅自来水公司警告称，停电可能导致断水风险。

基辅自来水公司解释了是否只需几次打击就能使博尔特尼茨卡水厂停运。

此外，还向基辅市民预警了停电和断水风险，并提供了应对建议。

基辅自来水公司解释了是否只需几次打击就能使博尔特尼茨卡水厂停运。

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