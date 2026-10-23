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Wiadomości Kijów

Witalij Kliczko nadal toczy spór sądowy z posłem Witrenką w związku z publiczną krytyką jego pracy

UA NEWS 23 października 2026 09:59
Witalij Kliczko nadal toczy spór sądowy z posłem Witrenką w związku z publiczną krytyką jego pracy

Burmistrz Kijowa Witalij Kliczko nadal prowadzi spory sądowe w związku z publiczną krytyką jego działalności na stanowisku burmistrza. 

 

21 października Kijowski Sąd Apelacyjny oddalił apelację Witalija Kliczki od wyroku pierwszej instancji w sprawie przeciwko posłowi Rady Miejskiej Kijowa Andrijowi Witrenko dotyczącej ochrony honoru, godności i reputacji zawodowej.

W ten sposób orzeczenie Sądu Rejonowego w Pechersku pozostało bez zmian.

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Radny z partii „Służba Ludu” oświadczył z kolei, że nadal będzie poruszał kwestie dotyczące wykorzystania środków z budżetu miejskiego, funkcjonowania transportu publicznego oraz gotowości stolicy na zimę.

„Moje stanowisko pozostaje niezmienne. Zadawałem i nadal będę zadawał pytania dotyczące wykorzystania budżetu miejskiego, funkcjonowania transportu oraz gotowości Kijowa na zimę. Jako radny Rady Miasta Kijowa mam obowiązek domagać się odpowiedzi i składać sprawozdania mieszkańcom Kijowa” – podkreślił.

„Witaliju Włodimirowiczu, najlepszą odpowiedzią na krytykę Pańskiej pracy jest ciepło w domach, dostępne schronienia, przygotowane służby komunalne oraz zrozumiały dla mieszkańców plan działania na wypadek nowych ataków. Właśnie tego mieszkańcy Kijowa oczekują od prezydenta miasta. I właśnie na podstawie tych wyników będą oceniać pańską pracę” – dodał Witrenko.

O tym napisał na Facebooku deputowany Rady Miasta Kijowa Witalij Witrenko. 

Niedawno burmistrz Kijowa Witalij Kliczko oświadczył, że Państwowa Służba Skarbowa zablokowała środki stolicy przeznaczone na odbudowę budynków mieszkalnych uszkodzonych w wyniku rosyjskich ostrzałów. Wezwał rząd do odblokowania finansowania.

Burmistrz Kijowa Witalij Kliczko skomentował informację, że w budynku w centrum stolicy, w którym znajduje się jego mieszkanie, rzekomo nie stosuje się harmonogramów odcięć prądu ze względu na podłączenie do obiektu infrastruktury krytycznej. 

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