Виталий Кличко продолжает судиться с депутатом Витренко из-за публичной критики его работы

Мэр Киева Виталий Кличко продолжает судебные споры из-за публичной критики своей деятельности на посту городского головы.

21 октября Киевский апелляционный суд оставил без удовлетворения апелляцию Виталия Кличко на основное решение по делу против депутата Киевсовета Андрея Витренко о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Таким образом, решение Печерского районного суда осталось без изменений.

Депутат от «Слуг народа», в свою очередь, заявил, что и в дальнейшем будет поднимать вопросы об использовании средств городского бюджета, работе общественного транспорта и готовности столицы к зиме.

«Моя позиция неизменна. Я поднимал и буду продолжать поднимать вопросы об использовании городского бюджета, работе транспорта и готовности Киева к зиме. Как депутат Киевсовета я должен требовать ответов и отчитываться перед киевлянами», — подчеркнул он.

«Виталий Владимирович, лучший ответ на критику вашей работы — тепло в домах, доступные укрытия, подготовленные коммунальные службы и понятный людям план действий на случай новых атак. Именно этого киевляне ждут от городского головы. И именно по этим результатам будут оценивать вашу работу», — добавил Витренко.

Об этом депутат Киевсовета Андрей Витренко написал в Facebook.

Недавно мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Государственная казначейская служба заблокировала средства столицы, предназначенные для восстановления жилых домов, поврежденных российскими обстрелами. Он призвал правительство разблокировать финансирование.

Мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал информацию о том, что в доме в центре столицы, где расположена его квартира, якобы не применяются графики отключения электроэнергии из-за подключения к объекту критической инфраструктуры.

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