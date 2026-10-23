维塔利·克利奇科因议员维特伦科公开批评其工作表现，继续与其对簿公堂

基辅市长维塔利·克利奇科因对其担任市长期间工作的公开批评，继续卷入法律纠纷。

尽管公开批评政府官员并要求其作出回应是民主社会的基本原则之一，维塔利·克利奇科仍因工作受到批评而持续提起诉讼。

10月21日，基辅上诉法院驳回了维塔利·克利奇科针对安德烈·维特伦科议员一案中关于维护名誉、尊严和商业声誉的主审判决提出的上诉。

因此，佩切尔斯基区法院的判决维持不变。

该议员则表示，今后仍将继续就市政预算资金的使用、公共交通运营以及首都的冬季准备工作提出质询。

“我的立场始终如一。我过去曾就市政预算的使用、公共交通的运营以及基辅的冬季准备工作提出过质询，今后也将继续提出。作为基辅市议会议员，我有责任要求得到答复，并向基辅市民汇报工作，”他强调道。

“维塔利·弗拉基米罗维奇，对您工作所受批评的最佳回应，就是让居民家中温暖如春、提供可及的避难所、做好公用事业服务的准备，以及制定一份民众能理解的应对新袭击的行动计划。

这正是基辅市民对市长所期待的。大家也将根据这些成果来评价您的工作，”维特连科补充道。

基辅市国家行政管理局议员维塔利·维特伦科在Facebook上发表了上述言论。

近日，基辅市长维塔利·克利奇科表示，国家财政署冻结了首都用于修复遭俄罗斯炮击损毁的住宅楼的资金。他呼吁政府解冻这笔资金。

基辅市长维塔利·克利奇科就一则消息作出回应：据称，位于首都中心、他本人公寓所在的大楼因连接至关键基础设施，因此未执行停电轮流计划。

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