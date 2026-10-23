Jesienne ferie w szkołach w Kijowie w 2026 r.: jak długo potrwają i jakie atrakcje przygotowano dla dzieci

Jesienne ferie w szkołach w Kijowie potrwają od 26 października do 1 listopada 2026 roku. Na ten okres stołeczne placówki oświatowe przygotowały dla uczniów zajęcia twórcze, edukacyjne, naukowe i sportowe. Jednocześnie nauczyciele będą mogli uczestniczyć w kursach i szkoleniach podnoszących kwalifikacje.

W stołecznych placówkach ogólnodostępnego szkolnictwa średniego jesienne ferie rozpoczną się w poniedziałek, 26 października, i potrwają do niedzieli, 1 listopada.

Zatem uczniowie mają powrócić do nauki w poniedziałek, 2 listopada.

W KMDA zaznaczono, że podczas ferii placówki edukacji pozaszkolnej oraz inne instytucje edukacyjne zorganizują dla dzieci różnorodne zajęcia.

„W warunkach wojny na pełną skalę ferie to nie tylko przerwa w nauce, ale także okazja dla dzieci, by odpocząć, nabrać sił i spędzić więcej czasu z bliskimi” – zaznaczył zastępca przewodniczącego KMSA Walenty Mondriyevskiy.

Podkreślił, że ważne jest zapewnienie uczniom dostępu do ciekawych i pożytecznych zajęć.

„Naszym zadaniem jest tworzenie możliwości z uwzględnieniem warunków bezpieczeństwa i zdrowia psychicznego dzieci” – zauważył Mondriyevskyi.

Podczas jesiennych ferii dzieci będą mogły wziąć udział w różnorodnych zajęciach — od inicjatyw językowych i twórczych po badania naukowe, sport i turystykę.

Tydzień pisma i języka ukraińskiego

Instytut Kształcenia Podyplomowego Kijowskiego Uniwersytetu Stołecznego im. Borisa Grinchenka organizuje Tydzień pisma i języka ukraińskiego z okazji odpowiedniego święta, które obchodzone jest 27 października.

W programie znajdują się inicjatywy językowe i literackie, projekty online oraz konkursy twórcze dla uczniów.

Wydarzenia w Pałacu Dzieci i Młodzieży

Kijowski Pałac Dzieci i Młodzieży oferuje uczniom zajęcia o charakterze artystycznym, naukowo-technicznym, sportowym oraz turystyczno-krajoznawczym.

Ogłoszenia i harmonogram wydarzeń będą publikowane w Internecie.

Programy naukowe i edukacyjne

Kijowska Mała Akademia Nauk dla Młodzieży przygotowała wydarzenia poświęcone nauce, technologii, kulturze i życiu społecznemu.

Pomogą one uczniom poszerzyć horyzonty, rozwinąć umiejętności badawcze oraz pogłębić wiedzę wykraczającą poza program szkolny.

Turystyka i krajoznawstwo

Różnorodne zajęcia dla dzieci organizuje również Kijowski Centrum Turystyki Dziecięcej i Młodzieżowej, Edukacji Regionalnej oraz Wychowania Wojskowo-Patriotycznego.

Informacje o planowanych zajęciach będą publikowane na stronie centrum na Facebooku.

Okres wakacyjny będzie dla nauczycieli okazją do podniesienia kwalifikacji oraz poświęcenia uwagi regeneracji emocjonalnej.

Instytut Kształcenia Podyplomowego Kijowskiego Uniwersytetu Stołecznego im. Borisa Grinchenka będzie prowadził stacjonarne oraz stacjonarno-zdalne kursy zawodowe i szkolenia w dniach od 26 do 30 października.

Program obejmie następujące kierunki:

rozwój umiejętności pedagogicznych;

tworzenie bezpiecznego środowiska edukacyjnego;

wykorzystanie nowoczesnych usług cyfrowych;

wspieranie odporności emocjonalnej.

Zaplanowano również działania w ramach programu regeneracji psychiczno-emocjonalnej „Bądźmy zdrowi”.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają certyfikaty podnoszenia kwalifikacji o ustalonym wzorze. Nauczyciele będą mogli zapoznać się z harmonogramem i zarejestrować się online.

W KMDA podkreślono, że placówki oświatowe samodzielnie będą decydować o organizacji zajęć, biorąc pod uwagę sytuację bezpieczeństwa oraz potrzeby uczniów.

Rodzicom zaleca się:

śledzenie komunikatów szkoły;

z wyprzedzeniem ustalać warunki udziału dzieci w zajęciach;

uwzględniać aktualne warunki bezpieczeństwa;

dbają o samopoczucie emocjonalne dzieci i utrzymują przyjazną atmosferę w rozmowach;

dawać dzieciom możliwość dzielenia się swoimi przeżyciami.

„W razie potrzeby rodzice mogą zwrócić się o pomoc do psychologa praktycznego w placówce oświatowej” — zaznaczono w KMDA.

Informacje o planowanych wydarzeniach miejskich i edukacyjnych można uzyskać w audycjach Pierwszego Radia Online „Szkoła” (P.O.R.S.). Można go słuchać przez Internet lub za pomocą aplikacji na smartfony z systemem iOS i Android.

W KMDA podkreślono, że bezpieczeństwo dzieci i pracowników oświaty pozostaje głównym priorytetem, dlatego format poszczególnych wydarzeń może ulegać zmianom w zależności od sytuacji bezpieczeństwa.

Informację tę podała Kijowska Miejska Administracja Państwowa (KMDA).

Przypomnijmy, że Rada Ministrów Ukrainy podjęła decyzję dotyczącą organizacji procesu edukacyjnego w warunkach długotrwałych alarmów powietrznych.

W szkołach, do których uczęszczają uczniowie klas 7–12, będzie pracował jeden lub dwóch doradców zawodowych. Będą oni pomagać uczniom w wyborze przyszłego zawodu, kierunku nauki oraz w kształtowaniu własnej ścieżki edukacyjnej.

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