В Киевской области и в столице ввели экстренные отключения электроэнергии
В Бучанском районе Киевской области сегодня, 21 октября, из-за атаки на энергетические объекты зафиксированы аварийные отключения электроэнергии. Энергетики работают над скорейшим восстановлением электроснабжения.
В других районах Киевской области действуют стабилизационные графики отключений.
В то же время в Киеве по распоряжению «Укрэнерго» применяются экстренные отключения света в части Оболонского, Шевченковского и Святошинского районов.
В остальных районах столицы электроэнергию отключают в соответствии с графиками.
Жителей Киевской области и столицы, у которых сейчас есть свет, призывают экономно расходовать электроэнергию и выключать приборы, которыми они не пользуются. Это поможет поддерживать баланс энергосистемы.
Об этом сообщает ДТЭК «Киевские региональные электросети».
Вечером 20 октября российские беспилотники нанесли удары по двум районам Киева — Деснянскому и Святошинскому. В одном случае дрон попал в складское здание, в другом — на территорию гаражного кооператива. На места происшествий были направлены экстренные службы.