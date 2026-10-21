В Киевской области и в столице ввели экстренные отключения электроэнергии

В Бучанском районе Киевской области сегодня, 21 октября, из-за атаки на энергетические объекты зафиксированы аварийные отключения электроэнергии. Энергетики работают над скорейшим восстановлением электроснабжения.

В других районах Киевской области действуют стабилизационные графики отключений.

В то же время в Киеве по распоряжению «Укрэнерго» применяются экстренные отключения света в части Оболонского, Шевченковского и Святошинского районов.

В остальных районах столицы электроэнергию отключают в соответствии с графиками.

Жителей Киевской области и столицы, у которых сейчас есть свет, призывают экономно расходовать электроэнергию и выключать приборы, которыми они не пользуются. Это поможет поддерживать баланс энергосистемы.

Об этом сообщает ДТЭК «Киевские региональные электросети».

Вечером 20 октября российские беспилотники нанесли удары по двум районам Киева — Деснянскому и Святошинскому. В одном случае дрон попал в складское здание, в другом — на территорию гаражного кооператива. На места происшествий были направлены экстренные службы.

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