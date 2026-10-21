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Новости Киев

В Киеве зимой при морозах в -10 °C свет может отсутствовать до 20 часов в сутки

UA NEWS 21 Октября 2026 16:44
В Киеве зимой при морозах в -10 °C свет может отсутствовать до 20 часов в сутки

При средней температуре -10 °C зимой в Киеве электроэнергия может отсутствовать от 8 до 20 часов в сутки. 

Об этом заявил координатор сектора «Энергетика и климат» Александр Визир в интервью РБК-Украина.

По его словам, у столицы есть ряд проблем с готовностью к длительным перебоям в электроснабжении. В частности, метро без внешнего питания сможет поддерживать лишь минимально необходимый уровень работы, а водоканал не имеет достаточных резервов для полноценного функционирования без электроэнергии из сети.

Также эксперт предупредил, что в отдельных районах Киева зимой может повториться ситуация с длительным отсутствием отопления.

Общий уровень подготовки столицы к зиме Визир оценил в 2 балла из 5.

Источник: РБК-Украина

Вечером 20 октября российские беспилотники нанесли удары по двум районам Киева — Деснянскому и Святошинскому. В одном случае дрон попал в складское здание, в другом — на территорию гаражного кооператива. На места происшествий были направлены экстренные службы.

В Бучанском районе Киевской области сегодня, 21 октября, из-за атаки на энергетические объекты зафиксированы аварийные отключения электроэнергии. Энергетики работают над скорейшим восстановлением электроснабжения.

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