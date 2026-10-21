Przy średniej temperaturze -10°C zimą w Kijowie przerwy w dostawach energii elektrycznej mogą trwać od 8 do 20 godzin dziennie.

O tym poinformował koordynator sektora „Energetyka i klimat” Oleksandr Vizir w wywiadzie dla RBC-Ukraina.

Według niego stolica boryka się z szeregiem problemów związanych z gotowością na długotrwałe przerwy w dostawach energii elektrycznej. W szczególności metro bez zewnętrznego zasilania będzie w stanie utrzymać jedynie minimalny niezbędny poziom funkcjonowania, a przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne nie dysponuje wystarczającymi rezerwami, aby w pełni funkcjonować bez energii elektrycznej z sieci.

Ekspert ostrzegł również, że w niektórych dzielnicach Kijowa zimą może powtórzyć się sytuacja z długotrwałym brakiem ogrzewania.

Ogólny poziom przygotowania stolicy do zimy Vizir ocenił na 2 punkty na 5.

Źródło: RBC-Ukraina

Wieczorem 20 października rosyjskie drony uderzyły w dwie dzielnice Kijowa — Desniańską i Swiatoszyńską. W jednym przypadku dron uderzył w budynek magazynowy, w drugim — na teren spółdzielni garażowej. Na miejsce zdarzeń wysłano służby ratownicze.

W rejonie Buczany w obwodzie kijowskim dzisiaj, 21 października, w wyniku ataku na obiekty energetyczne odnotowano awaryjne przerwy w dostawach energii elektrycznej. Energetycy pracują nad jak najszybszym przywróceniem dostaw prądu.

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