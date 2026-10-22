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Новости Киев

Больницы Киева будут обеспечены резервными источниками тепла, света и воды

UA NEWS 22 Октября 2026 17:34
Больницы Киева будут обеспечены резервными источниками тепла, света и воды

Все муниципальные медицинские учреждения Киева оснащены автономными системами отопления, водоснабжения и электрогенерации для обеспечения бесперебойной работы реанимационных отделений и операционных в случае возможных повреждений основной инфраструктуры. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко во время инспекции одного из крупнейших многопрофильных медицинских учреждений левого берега.

По словам главы города, проверенная больница, в которой находятся почти 740 пациентов, уже подключена к собственной котельной, имеет автономную скважину, восемь дизель-генераторов и солнечную электростанцию мощностью 250 кВт. Кроме того, в медицинском учреждении оборудовали укрытие с операционной и кроватями, а также устанавливают дополнительное наружное освещение на солнечных панелях и вертикальные ветрогенераторы.

Источник: КГГА.

Напомним, Кличко требует от глав районов Киева расширить сеть укрытий.

Кличко ответил на вопрос об отключении света в доме, где у него находится квартира.

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