В Киеве задержали молодого человека с пакетами психотропных веществ

В Днепровском районе Киева правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в подготовке к сбыту психотропных веществ.

В ходе поверхностной проверки у него обнаружили пакетики с запрещенными веществами.

Всего следователи изъяли 60 пакетиков: 53 — с кристаллическим веществом и еще 7 — с таблетками. По результатам экспресс-анализа, они содержали МДМА и метамфетамин.

Мужчину задержали и сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Источник: Полиция Киева.

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