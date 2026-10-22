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Wiadomości Kijów

W Kijowie zatrzymano młodego mężczyznę z paczkami środków psychotropowych

UA NEWS 22 października 2026 19:23
W Kijowie zatrzymano młodego mężczyznę z paczkami środków psychotropowych

W dzielnicy Dnipro w Kijowie funkcjonariusze organów ścigania zatrzymali mężczyznę podejrzanego o przygotowywanie się do sprzedaży substancji psychotropowych. 

Podczas rutynowej kontroli znaleziono u niego paczuszki zawierające substancje zabronione.

W sumie śledczy zabezpieczyli 60 paczek: 53 zawierające substancję krystaliczną oraz 7 zawierające tabletki. Wyniki szybkiego badania wykazały, że zawierały one MDMA i metamfetaminę.

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Mężczyzna został zatrzymany i postawiono mu zarzut na podstawie części 2 art. 307 Kodeksu karnego Ukrainy. Przepis ten przewiduje karę do 10 lat pozbawienia wolności wraz z konfiskatą mienia.

Źródło: Policja w Kijowie.

Prokuratorzy Prokuratury Okręgowej w Stryjach skierowali do sądu akt oskarżenia przeciwko 39-letniemu mieszkańcowi Nowego Rozdolu, któremu zarzuca się nabywanie i przechowywanie środków odurzających oraz substancji psychotropowych w szczególnie dużych ilościach. Łączna masa skonfiskowanych substancji, zgodnie z danymi zawartymi w aktach sprawy, przekracza 1,2 kg.
 
Prokuratura okręgowa w Sumach skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko 29-letniemu mieszkańcowi stolicy obwodu, którego podejrzewa się o przygotowywanie się do sprzedaży środków odurzających i substancji psychotropowych w szczególnie dużych ilościach.
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