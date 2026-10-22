Для строительства метро в районе Виноградар в Киеве устанавливают щит стоимостью 15 млн евро
Компания Autostrada приступила к монтажу нового немецкого туннелепроходческого комплекса «Виктория» стоимостью более 15 млн евро.
Его будут использовать для строительства метро в районе Виноградар в Киеве.
На строительную площадку уже доставлено более 70% оборудования, изготовленного немецкой компанией Herrenknecht. Специалисты смонтировали пульт управления, конвейер, электрооборудование, насосы, приводные двигатели и другие системы комплекса.
После завершения монтажа и технических проверок щит начнет механизированную прокладку левого перегоночного туннеля между станциями «Сырец» и «Мостицкая». Работы планируется проводить круглосуточно с привлечением более 100 специалистов.
Новый комплекс был приобретен после обследования предыдущего щита «Галина». По словам владельца Autostrada Максима Шкиля, проверка показала, что почти 99% его оборудования непригодно для дальнейшего использования, а восстановление было невозможно.
Название «Виктория» новому комплексу дали в честь будущей победы Украины.
Источник: Максим Шкиль, Autostrada.
Киевское метро за время большой войны потеряло половину пассажиров.
Станция метро «Лукьяновская» возобновила работу после атаки РФ.
В Киеве не прекращались работы на транспортных объектах, где работает группа компаний «Автострада». В частности, продолжается строительство метро на Виноградарь.