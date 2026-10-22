Компания Autostrada приступила к монтажу нового немецкого туннелепроходческого комплекса «Виктория» стоимостью более 15 млн евро.

Его будут использовать для строительства метро в районе Виноградар в Киеве.

На строительную площадку уже доставлено более 70% оборудования, изготовленного немецкой компанией Herrenknecht. Специалисты смонтировали пульт управления, конвейер, электрооборудование, насосы, приводные двигатели и другие системы комплекса.

После завершения монтажа и технических проверок щит начнет механизированную прокладку левого перегоночного туннеля между станциями «Сырец» и «Мостицкая». Работы планируется проводить круглосуточно с привлечением более 100 специалистов.

Новый комплекс был приобретен после обследования предыдущего щита «Галина». По словам владельца Autostrada Максима Шкиля, проверка показала, что почти 99% его оборудования непригодно для дальнейшего использования, а восстановление было невозможно.

Название «Виктория» новому комплексу дали в честь будущей победы Украины.

Источник: Максим Шкиль, Autostrada.

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