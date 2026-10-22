Firma Autostrada rozpoczęła montaż nowego niemieckiego zespołu maszyn do drążenia tuneli „Victoria” o wartości ponad 15 mln euro.

Zostanie on wykorzystany do budowy metra w dzielnicy Winogradar w Kijowie.

Na plac budowy dostarczono już ponad 70% sprzętu wyprodukowanego przez niemiecką firmę Herrenknecht. Specjaliści zamontowali pulpit sterowniczy, przenośnik, osprzęt elektryczny, pompy, silniki napędowe oraz inne systemy kompleksu.

Po zakończeniu montażu i kontroli technicznych tarcza rozpocznie zmechanizowane drążenie lewego tunelu przelotowego między stacjami „Syrets” i „Mostytska”. Prace planuje się prowadzić przez całą dobę z udziałem ponad 100 specjalistów.

Nowy kompleks został zakupiony po przeprowadzeniu przeglądu poprzedniej maszyny drążącej „Galina”. Według właściciela firmy Autostrada, Maksyma Szkilia, kontrola wykazała, że prawie 99% jej wyposażenia nie nadaje się do dalszego użytku, a jego naprawa była niemożliwa.

Nazwę „Wiktoria” nadano nowemu zespołowi na cześć przyszłego zwycięstwa Ukrainy.

Źródło: Maksym Szkil, Autostrada.

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