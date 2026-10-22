W ramach budowy metra w dzielnicy Winogradar w Kijowie montowana jest ściana szczelna o wartości 15 mln euro
Firma Autostrada rozpoczęła montaż nowego niemieckiego zespołu maszyn do drążenia tuneli „Victoria” o wartości ponad 15 mln euro.
Zostanie on wykorzystany do budowy metra w dzielnicy Winogradar w Kijowie.
Na plac budowy dostarczono już ponad 70% sprzętu wyprodukowanego przez niemiecką firmę Herrenknecht. Specjaliści zamontowali pulpit sterowniczy, przenośnik, osprzęt elektryczny, pompy, silniki napędowe oraz inne systemy kompleksu.
Po zakończeniu montażu i kontroli technicznych tarcza rozpocznie zmechanizowane drążenie lewego tunelu przelotowego między stacjami „Syrets” i „Mostytska”. Prace planuje się prowadzić przez całą dobę z udziałem ponad 100 specjalistów.
Nowy kompleks został zakupiony po przeprowadzeniu przeglądu poprzedniej maszyny drążącej „Galina”. Według właściciela firmy Autostrada, Maksyma Szkilia, kontrola wykazała, że prawie 99% jej wyposażenia nie nadaje się do dalszego użytku, a jego naprawa była niemożliwa.
Nazwę „Wiktoria” nadano nowemu zespołowi na cześć przyszłego zwycięstwa Ukrainy.
Źródło: Maksym Szkil, Autostrada.
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