Для будівництва метро на Виноградар у Києві монтують щит за €15 млн

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Компанія Autostrada розпочала монтаж нового німецького тунелепрохідницького комплексу «Вікторія» вартістю понад €15 млн.

Його використовуватимуть для будівництва метро на Виноградар у Києві.

На будівельний майданчик уже доставили понад 70% обладнання, виготовленого німецькою компанією Herrenknecht. Фахівці змонтували пульт керування, конвеєр, електрообладнання, насоси, приводні двигуни та інші системи комплексу.

Після завершення монтажу й технічних перевірок щит розпочне механізоване прокладання лівого перегінного тунелю між станціями «Сирець» і «Мостицька». Роботи планують проводити цілодобово із залученням понад 100 фахівців.

Новий комплекс придбали після обстеження попереднього щита «Галина». За словами власника Autostrada Максима Шкіля, перевірка виявила, що майже 99% його обладнання непридатне для подальшого використання, а відновлення було неможливим.

Назву «Вікторія» новому комплексу дали на честь майбутньої перемоги України.

Джерело: Максим Шкіль, Autostrada.

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