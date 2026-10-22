Szpitale w Kijowie będą miały zapasowe źródła ciepła, światła i wody

Wszystkie publiczne placówki medyczne w Kijowie są wyposażone w autonomiczne systemy ogrzewania, zaopatrzenia w wodę i wytwarzania energii elektrycznej, co ma zapewnić nieprzerwane funkcjonowanie oddziałów intensywnej terapii i sal operacyjnych w przypadku ewentualnych uszkodzeń podstawowej infrastruktury. Informację tę przekazał burmistrz stolicy Witalij Kliczko podczas wizyty kontrolnej w jednej z największych wielospecjalistycznych placówek medycznych na lewym brzegu.

Według słów burmistrza, skontrolowany szpital, w którym przebywa prawie 740 pacjentów, jest już podłączony do własnej kotłowni, posiada autonomiczną studnię, osiem generatorów dieslowych oraz elektrownię słoneczną o mocy 250 kW. Ponadto w placówce medycznej urządzono schron z salą operacyjną i łóżkami, a także montuje się dodatkowe oświetlenie zewnętrzne zasilane panelami słonecznymi oraz pionowe turbiny wiatrowe.

Źródło: KMDA.

Przypomnijmy, że Klitschko domaga się od przewodniczących dzielnic Kijowa rozbudowy sieci schronów.

Kliczko odpowiedział na pytanie dotyczące przerwy w dostawie prądu w budynku, w którym ma mieszkanie.

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