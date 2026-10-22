В Киеве осколок ракеты РФ пробил икону Иисуса Христа на фасаде монастыря УПЦ МП
Во время массированной российской атаки на Киев 22 октября были повреждены здания Свято-Введенского мужского монастыря УПЦ МП, расположенного в Печерском районе столицы.
Возле обители пострадали два человека.
Один из обломков ракеты попал в икону Иисуса Христа, расположенную у входа в монастырь, и пробил изображение в области груди. Взрывная волна также выбила окна в зданиях, повредила фасад и изрезала осколками стены храма.
В настоящее время поврежденные окна закрывают OSB-плитами, а на территории устраняют последствия обстрела.
Свято-Введенский монастырь расположен на улице Князей Острожских в Киеве. Ранее обитель оказывалась в центре скандалов из-за публикаций с пророссийскими заявлениями. В частности, в 2020 году на её странице в соцсетях был опубликован пост с восхвалением российской армии.
Источник: Главком.
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