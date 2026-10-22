Podczas zmasowanego ataku rosyjskiego na Kijów 22 października uszkodzony został klasztor męski św. Wwiedena należący do Cerkwi Prawosławnej Ukrainy podlegającej Metropolii Moskiewskiej, położony w dzielnicy Pechersk stolicy.

W pobliżu klasztoru ranne zostały dwie osoby.

Jeden z odłamków rakiety uderzył w ikonę Jezusa Chrystusa umieszczoną przy wejściu do klasztoru i przebił obraz w okolicy klatki piersiowej. Fala uderzeniowa wybiła również okna w budynkach, uszkodziła fasadę i pokryła ściany świątyni odłamkami.

Obecnie uszkodzone okna są zasłaniane płytami OSB, a na terenie klasztoru usuwa się skutki ostrzału.

Klasztor Świętego Wwiedena znajduje się przy ulicy Książąt Ostrogskich w Kijowie. Wcześniej klasztor znalazł się w centrum skandali z powodu publikacji zawierających prorosyjskie oświadczenia. W szczególności w 2020 roku na jego stronie w mediach społecznościowych opublikowano wpis wychwalający rosyjską armię.

Źródło: Glavkom.

Rosja zaatakowała dzielnicę Pechersk w Kijowie, uszkadzając budynki mieszkalne i stację pogotowia ratunkowego.

Wideo: Rosja przeprowadziła masowany atak na Kijów przy użyciu rakiet balistycznych.

Przypomnijmy, że Rosja zaatakowała Uman, gdzie wybuchły pożary w hipermarkecie i budynku mieszkalnym.

Wcześniej Rosja zaatakowała obwód czerkaski za pomocą dronów: w Umaniu uszkodzono wieżowiec.

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