W Kijowie odłamek rosyjskiej rakiety przebił ikonę Jezusa Chrystusa na fasadzie klasztoru Cerkwi Prawosławnej podlegającej Metropolii Moskiewskiej
Podczas zmasowanego ataku rosyjskiego na Kijów 22 października uszkodzony został klasztor męski św. Wwiedena należący do Cerkwi Prawosławnej Ukrainy podlegającej Metropolii Moskiewskiej, położony w dzielnicy Pechersk stolicy.
W pobliżu klasztoru ranne zostały dwie osoby.
Jeden z odłamków rakiety uderzył w ikonę Jezusa Chrystusa umieszczoną przy wejściu do klasztoru i przebił obraz w okolicy klatki piersiowej. Fala uderzeniowa wybiła również okna w budynkach, uszkodziła fasadę i pokryła ściany świątyni odłamkami.
Obecnie uszkodzone okna są zasłaniane płytami OSB, a na terenie klasztoru usuwa się skutki ostrzału.
Klasztor Świętego Wwiedena znajduje się przy ulicy Książąt Ostrogskich w Kijowie. Wcześniej klasztor znalazł się w centrum skandali z powodu publikacji zawierających prorosyjskie oświadczenia. W szczególności w 2020 roku na jego stronie w mediach społecznościowych opublikowano wpis wychwalający rosyjską armię.
Źródło: Glavkom.
Rosja zaatakowała dzielnicę Pechersk w Kijowie, uszkadzając budynki mieszkalne i stację pogotowia ratunkowego.
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Wcześniej Rosja zaatakowała obwód czerkaski za pomocą dronów: w Umaniu uszkodzono wieżowiec.