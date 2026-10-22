Film: Nocny ostrzał spowodował paraliż komunikacyjny w Kijowie

Rankiem 22 października Kijów sparaliżowały korki spowodowane uszkodzeniami Mostu Południowego i infrastruktury metra w wyniku rosyjskiego ataku. Ruch na moście został ograniczony, a na przystankach transportu publicznego utworzyły się długie kolejki pasażerów.

Z powodu uszkodzeń mostu poruszanie się po stolicy utrudniło się od razu na kilku trasach. Znaczne korki zaczęły się tworzyć już od samego rana.

Jednocześnie na przystankach transportu publicznego obserwuje się duże skupiska ludzi. Sytuację dodatkowo komplikuje alarm powietrzny.

Problemy komunikacyjne pojawiły się w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu linii metra Syretsko-Peczerskiej. Z powodu uszkodzeń infrastruktury na Moście Południowym pociągi zielonej linii tymczasowo kursują według zmienionego rozkładu.

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Według informacji Kijowskiej Miejskiej Administracji Państwowej ruch został zorganizowany na dwóch oddzielnych odcinkach:

„Syrets” – „Wydubycze”;

„Osokorki” – „Czerwony Chutir”.

W KMDA wyjaśniono, że do przewozu pasażerów wykorzystywany jest dostępny tabor, który pozostał na noc w tunelach metra.

W wyniku rosyjskiego ataku balistycznego na Kijów zginęła jedna osoba, a 22 zostały ranne, w tym czworo dzieci.

Przypomnijmy, że w Kijowie ograniczono ruch na Moście Południowym po rosyjskim ostrzale.

Wcześniej w Kijowie ograniczono ruch pociągów zielonej linii metra z powodu uszkodzeń Mostu Południowego.

Przypomnijmy, że Rosja przeprowadziła masowany atak na Kijów przy użyciu rakiet balistycznych.

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