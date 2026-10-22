Видео: Ночной обстрел привёл к транспортному коллапсу в Киеве

Утром 22 октября Киев оказался парализован пробками из-за повреждений Южного моста и инфраструктуры метрополитена в результате российской атаки. Движение по мосту было ограничено, а на остановках общественного транспорта образовались большие очереди пассажиров.

Из-за повреждения моста передвижение по столице затруднилось сразу по нескольким направлениям. Значительные пробки начали образовываться с самого утра.

В то же время на остановках общественного транспорта наблюдаются большие скопления людей. Ситуацию дополнительно осложняет воздушная тревога.

Транспортные проблемы возникли на фоне сбоев в работе Сирецко-Печерской линии метрополитена. Из-за повреждения инфраструктуры на Южном мосту поезда «зеленой» ветки временно курсируют по измененной схеме.

https://cdn-cabinet.ua.news/uploads/images/img-6488-360.mp4

По информации Киевской городской государственной администрации, движение организовано на двух отдельных участках:

«Сырец» – «Выдубичи»;

«Осокорки» – «Червоный хутор».

В КГГА пояснили, что для перевозки пассажиров используется имеющийся подвижной состав, который остался на ночь в тоннелях метрополитена.

В результате российской баллистической атаки на Киев погиб один человек, ещё 22 пострадали, среди них четверо детей.

Напомним, в Киеве ограничили движение по Южному мосту после российского обстрела.

Ранее в Киеве ограничили движение поездов «зеленой» линии метро из-за повреждения Южного моста.

Напомним, Россия массированно атаковала Киев баллистическими ракетами.

Читай нас в