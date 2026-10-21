В Киеве не устанавливают новые стеклянные остановки во время войны — Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что информация о новом строительстве стеклянных павильонов общественного транспорта в столице не соответствует действительности. По его словам, стеклянная остановка на Лукьяновке, фотографии которой распространяются в сети, является ранее демонтированным объектом, который вернули на его постоянное место.

Мэр объяснил, что указанный павильон чудом остался невредимым после одного из вражеских обстрелов. В рамках работ по благоустройству и ликвидации последствий обстрела остановку временно демонтировали, после чего установили обратно. Кличко подчеркнул, что никаких новых объектов такого типа город пока не закупает и не монтирует.

Источник: Радио Свобода.

Украинская юмористка и бывшая актриса «Квартала 95» Анастасия Оруджова записала ироничное видео о стеклянных остановках общественного транспорта в Киеве. На фоне постоянных российских обстрелов столицы артистка назвала одну из таких конструкций своим «местом силы».

Киевская городская прокуратура обратилась в суд с иском, требуя обязать столичные власти принять неотложные меры по установке мобильных укрытий в общественных местах. Речь идет, в частности, об остановках общественного транспорта, парках и скверах.

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