«Укрзализныця» установила 33 мобильных укрытия в Киеве и области

«Укрзализныця» оборудовала 33 мобильных укрытия на железнодорожных объектах Киева и Киевской области. Они предназначены для защиты людей во время воздушных угроз.

Отмечается, что в связи с изменением тактики российских атак — длительные комбинированные удары с применением беспилотников и ракет — компания планирует установить еще 128 укрытий в столице и области и почти 650 в других регионах Украины.

Всего с начала полномасштабного вторжения «Укрзализныця» установила 434 первичных (мобильных) укрытия.

Укрытия обустраивают в первую очередь в наиболее опасных местах: вблизи критически важных объектов, от которых зависит движение поездов, а также на станциях, где нет других объектов фонда защитных сооружений «Укрзализныци».

Отмечается, что такие модульные конструкции уже неоднократно доказывали свою эффективность во время атак с применением БПЛА, помогая защищать железнодорожников и спасать жизни.

Установка первичных (мобильных) укрытий является частью Плана устойчивости «Укрзализныци». Он призван усилить защиту работников и обеспечить непрерывное движение поездов даже в условиях длительных комбинированных атак.

Источник: «Укрзализныця»

Напомним, «Укрзализныця» уже установила более 280 мобильных укрытий для работников.

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