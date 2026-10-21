W Kijowie nie montuje się nowych szklanych przystanków w czasie wojny – Klitschko

Burmistrz Kijowa Witalij Kliczko oświadczył, że informacje o nowej budowie szklanych pawilonów przystanków komunikacji miejskiej w stolicy są nieprawdziwe. Jak powiedział, szklany przystanek na Łukianówce, którego zdjęcia krążą w sieci, to wcześniej zdemontowana konstrukcja, którą przywrócono na jej stałe miejsce.

Burmistrz wyjaśnił, że wspomniany pawilon cudem pozostał nienaruszony po jednym z wrogich ostrzałów. W ramach prac porządkowych i likwidacji skutków ostrzału przystanek został tymczasowo usunięty, a następnie ponownie zainstalowany. Kliczko podkreślił, że miasto obecnie nie zamawia ani nie montuje żadnych nowych obiektów tego typu.

Źródło: Radio Swoboda.

Ukraińska komiczka i była aktorka „Kwartalu 95” Anastazja Orużowa nagrała ironiczne wideo na temat szklanych przystanków komunikacji miejskiej w Kijowie. W obliczu ciągłych rosyjskich ostrzałów stolicy artystka nazwała jedną z takich konstrukcji swoim „miejscem mocy”.

Kijowska prokuratura miejska zwróciła się do sądu z pozwem, domagając się zobowiązania władz stolicy do podjęcia pilnych działań w celu zainstalowania mobilnych schronów w miejscach publicznych. Chodzi w szczególności o przystanki komunikacji miejskiej, parki i skwery.

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