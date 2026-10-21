В результате ракетного удара со стороны РФ вечером 21 октября в Днепровском районе Киева были повреждены частные жилые дома и СТО.

В месте попадания возле АЗС есть пострадавшие среди гражданского населения. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко. Так, в Днепровском районе произошло попадание в здание СТО. А также — в частный жилой дом. В том же районе обломки попали ещё в один частный жилой дом. Под завалами могут находиться люди, одну пострадавшую медики уже госпитализировали. На другом участке в Днепровском районе произошло падение обломков возле АЗС.

На местах попаданий и падения обломков работают подразделения экстренных служб для ликвидации последствий и оказания помощи пострадавшим.

Источник: Кличко в Telegram.

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