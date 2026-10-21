У Києві через балістичний удар пошкоджено будинки, під завалами шукають людей
Унаслідок балістичної атаки з боку рф увечері 21 жовтня у Дніпровському районі Києва пошкоджено приватні житлові будинки та СТО.
У місці влучання біля АЗС є постраждалі серед цивільного населення. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко. Так, у Дніпровському районі влучання в будівлю СТО. А також — у приватний житловий будинок. У тому ж районі уламки влучили ще в один приватний житловий будинок. Під завалами можуть бути люди, одну постраждалу медики вже госпіталізували. На іншій локації в Дніпровському районі було падіння уламків біля АЗС.
На місцях влучань та падіння уламків працюють підрозділи екстрених служб для ліквідації наслідків і надання допомоги травмованим.
Джерело: Кличко у телеграмі.
Близько 22:10 21 жовтня у столиці пролунали потужні вибухи одразу після оголошення повітряної тривоги. Повітряні Сили ЗСУ підтвердили застосування ворогом балістичного озброєння.
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