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Wiadomości Kijów

W Kijowie w wyniku ataku balistycznego uszkodzono budynki; pod gruzami trwają poszukiwania ludzi

UA NEWS 21 października 2026 23:00
W Kijowie w wyniku ataku balistycznego uszkodzono budynki; pod gruzami trwają poszukiwania ludzi

W wyniku ataku balistycznego ze strony Rosji wieczorem 21 października w dzielnicy Dnieprówskiej w Kijowie uszkodzono prywatne budynki mieszkalne oraz warsztat samochodowy. 

W miejscu uderzenia w pobliżu stacji benzynowej odnotowano ofiary wśród ludności cywilnej. Poinformował o tym burmistrz miasta Witalij Kliczko. W dzielnicy Dnipro pocisk uderzył w budynek warsztatu samochodowego, a także w prywatny dom mieszkalny. W tej samej dzielnicy odłamki uderzyły jeszcze w jeden prywatny dom mieszkalny. Pod gruzami mogą znajdować się ludzie; jedna poszkodowana została już przewieziona do szpitala przez ratowników medycznych. W innym miejscu w dzielnicy Dnipro doszło do upadku odłamków w pobliżu stacji benzynowej.

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W miejscach uderzeń i upadku odłamków działają jednostki służb ratowniczych, które likwidują skutki zdarzeń i udzielają pomocy rannym.

Źródło: Kliczko w Telegramie.

Około godziny 22:10 21 października w stolicy rozległy się potężne wybuchy zaraz po ogłoszeniu alarmu powietrznego. Siły Powietrzne Sił Zbrojnych Ukrainy potwierdziły użycie przez wroga broni balistycznej. 

W wyniku rosyjskiego ataku na Kijów zginęła jedna osoba, a dron uderzył w 24-piętrowy budynek.

Wcześniej rosyjskie drony zaatakowały Kijów, w dwóch dzielnicach wybuchły pożary.

Rosyjski dron uderzył w pobliżu szkoły w Połtawie, są ranni.

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