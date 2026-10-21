В Киеве ввели в эксплуатацию 85 новых инклюзивных автобусов

Киев получил 85 новых современных автобусов. Все они уже работают на городских маршрутах. По этому случаю он встретился с вице-президентом Группы Европейского инвестиционного банка Карлом Негаммером. Банк помог профинансировать закупку транспорта в рамках проекта «Городской общественный транспорт Украины». «Встретился с вице-президентом Группы Европейского инвестиционного банка Карлом Негаммером по случаю завершения проекта по поставке в Киев 85 новых современных автобусов. Все они уже курсируют по столичным маршрутам», — рассказал Кличко.

Автобусы были приобретены в Турции. Закупка была осуществлена в рамках финансового соглашения с ЕИБ, а общая сумма кредита составила 18,5 млн евро. Транспорт поступал в столицу несколькими партиями. Поставки продолжались с сентября 2025 года по июнь 2026 года. Теперь все 85 автобусов уже перевозят пассажиров.

Чем оснащены новые автобусы

Новый транспорт приспособлен для людей с инвалидностью и других маломобильных пассажиров. Автобусы имеют низкий пол, а также пандусы, которые помогают пассажирам в инвалидных креслах заходить в салон. Длина каждого автобуса составляет 12 метров. Внутри предусмотрены сидячие места и пространство для пассажиров, которые едут стоя.

По данным, приведённым Кличко, каждый автобус рассчитан на 27 сидячих и 80 стоячих мест. Кроме того, транспорт оснащён системами отопления и кондиционирования. Они должны помогать поддерживать комфортную температуру в салоне в разное время года.

Среди прочего оборудования — информационные табло, система озвучивания остановок и камеры видеонаблюдения. Также в автобусах установили энергосберегающее LED-освещение и тонированное стекло. Благодаря такому оборудованию пассажирам будет проще ориентироваться во время поездки, а людям с инвалидностью — пользоваться общественным транспортом.

ЕИБ помог обновить автобусный парк столицы

Кличко поблагодарил Европейский инвестиционный банк за финансовую поддержку и помощь в обновлении подвижного состава коммунального предприятия «Киевпастранс». «Поблагодарил ЕИБ за помощь в обновлении подвижного состава КП «Киевпастранс», — отметил городской голова.

Поставка новых автобусов стала частью программы обновления общественного транспорта Киева. Теперь на городских маршрутах работают все 85 машин, приобретенных в рамках этого проекта. Новый транспорт должен сделать поездки по городу более доступными для людей с инвалидностью и маломобильных пассажиров. При этом системы отопления, кондиционирования и оповещения на остановках рассчитаны на ежедневное использование автобусов в городских условиях. О завершении поставок сообщил мэр столицы Виталий Кличко в своём Telegram-канале.