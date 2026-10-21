В ДТЭК объяснили, почему в Киеве не везде действуют графики отключений света

В Киеве и области могут одновременно применяться плановые и экстренные отключения электроэнергии.

Из-за этого в одних районах свет отключают по графикам, а в других электроснабжение могут прекращать вне графика.

В ДТЭК пояснили, что главной причиной являются повреждения энергетической инфраструктуры в результате российских атак. Из-за разрушения важных энергообъектов передавать электроэнергию в отдельные районы становится сложнее.

В энергетической компании отметили, что специалисты работают над восстановлением поврежденного оборудования, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение.

Источник: ДТЭК.

При средней температуре -10 °C зимой в Киеве электроэнергия может отсутствовать от 8 до 20 часов в сутки.

Вечером 20 октября российские беспилотники нанесли удары по двум районам Киева — Деснянскому и Святошинскому. В одном случае дрон попал в складское здание, в другом — на территорию гаражного кооператива. На места происшествий были направлены экстренные службы.

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