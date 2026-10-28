В Соломенском районе Киева сгорели два автобуса
Утром 28 октября в Соломенском районе Киева произошел пожар на парковке, где загорелись два автобуса. Об этом сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Киеве.
Сообщение о возгорании на улице Николая Василенко поступило спасателям в 09:29.
Пожарные прибыли на место происшествия и ликвидировали пожар в 10:09. Огонь охватил площадь 80 квадратных метров.
По информации ГСЧС, в результате пожара никто не погиб и не пострадал. Причину возгорания будут устанавливать правоохранительные органы.
В Киеве 28 октября зафиксировали опасный уровень загрязнения воздуха на одной из улиц.
Напомним, вечером 27 октября левобережье Киева охватил транспортный коллапс.
До этого в Киеве частично возобновили движение поездов на «зеленой» линии метро.
После атаки баллистическими ракетами в ночь на 27 октября в Киеве был поврежден Южный мост.