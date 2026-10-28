W dzielnicy Solomjanska w Kijowie spłonęły dwa autobusy

Rano 28 października w dzielnicy Solomjanska w Kijowie wybuchł pożar na parkingu, gdzie zapaliły się dwa autobusy. Poinformowało o tym Główne Zarząd Państwowej Służby Ratowniczej Ukrainy w Kijowie.

Zgłoszenie o pożarze na ulicy Mykoły Wasylenka dotarło do służb ratowniczych o godz. 09:29.

Strażacy przybyli na miejsce zdarzenia i ugaszili pożar o godz. 10:09. Ogień objął powierzchnię 80 metrów kwadratowych.

Według informacji Państwowej Służby Ratowniczej w wyniku pożaru nikt nie zginął ani nie odniósł obrażeń. Przyczynę pożaru ustalą organy ścigania.

28 października w Kijowie odnotowano niebezpieczny poziom zanieczyszczenia powietrza na jednej z ulic.

Przypomnijmy, że wieczorem 27 października na lewym brzegu Kijowa doszło do paraliżu komunikacyjnego.

Wcześniej w Kijowie częściowo przywrócono ruch pociągów na zielonej linii metra.

W wyniku ataku rakietami balistycznymi w nocy z 26 na 27 października w Kijowie uszkodzony został Most Południowy.

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