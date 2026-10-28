Władze miejskie Kijowa zaprzeczyły doniesieniom o awarii zasilania w centrum Kijowa

W Kijowskiej Miejskiej Administracji Państwowej zdementowano krążące w sieci pogłoski o rzekomej zakrojonej na szeroką skalę awarii zasilania w centralnych dzielnicach stolicy. Informację tę podała 28 października KMAPA.

Według władz miejskich w Kijowie nie stosuje się awaryjnych przerw w dostawach energii elektrycznej, a zaopatrzenie stolicy w energię odbywa się zgodnie z zatwierdzonymi harmonogramami godzinowych ograniczeń. Władze wezwały mieszkańców i media do korzystania wyłącznie z oficjalnych źródeł oraz do niepowszechniania nieprawdziwych informacji na temat stanu sieci energetycznej.



Źródło: Kijowska Administracja Miejska.

Konotop w obwodzie sumskim już piąty dzień pozostaje bez prądu po rosyjskich atakach. Część sprzętu energetycznego została zniszczona, a zapasy oleju napędowego do generatorów mogą wystarczyć tylko do 29 października. Miasto potrzebuje co najmniej 40 ton oleju napędowego, aby utrzymać działanie obiektów o krytycznym znaczeniu.

Na dzień 28 października część odbiorców w obwodach donieckim, sumskim i charkowskim pozostaje bez prądu. Przyczyną są działania wojenne oraz rosyjskie ataki na infrastrukturę energetyczną. Pracownicy sektora energetycznego pracują przez całą dobę, aby jak najszybciej przywrócić zasilanie w domach i na przedsiębiorstwach.

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