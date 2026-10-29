W dwóch dzielnicach Kijowa wprowadzono awaryjne przerwy w dostawie prądu

Rano 29 października w części dzielnic Hołosiejowskiej i Solomjańskiej w Kijowie wprowadzono awaryjne odcięcia prądu. Ograniczenia dotyczą poszczególnych obszarów tych dzielnic.

„Na polecenie „Ukrenergo” wprowadzono awaryjne przerwy w dostawach energii elektrycznej w części dzielnic Hołosiejowskiej i Solomianskiej” – czytamy w komunikacie.

Przypominamy, że podczas awaryjnych przerw w dostawach energii elektrycznej harmonogramy nie obowiązują.

Ograniczenia są stosowane w związku ze skutkami masowych rosyjskich ataków na obiekty energetyczne.

Ponadto wezwano Ukraińców do oszczędnego zużywania energii elektrycznej, gdy jest ona dostępna zgodnie z harmonogramem.

Informację tę podano z powołaniem się na DTEK.

W DTEK wyjaśniono, dlaczego w Kijowie harmonogramy przerw w dostawach prądu nie obowiązują wszędzie.

Przy średniej temperaturze -10°C zimą w Kijowie może brakować prądu od 8 do 20 godzin dziennie.

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