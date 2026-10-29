В двух районах Киева ввели экстренные отключения электроэнергии

Утром 29 октября в части Голосеевского и Соломенского районов Киева ввели экстренные отключения электроэнергии. Ограничения касаются отдельных участков этих районов.

«По распоряжению «Укрэнерго» введены экстренные отключения в части Голосеевского и Соломенского районов», — говорится в сообщении.

Напомним, во время экстренных отключений графики не действуют.

Ограничения вводятся из-за последствий массированных российских атак на энергообъекты.

Кроме того, украинцев призвали экономно расходовать электроэнергию, когда она поступает по графику.

Об этом сообщается со ссылкой на ДТЭК.

В ДТЭК объяснили, почему в Киеве не везде действуют графики отключений света.

При средней температуре -10 °C зимой в Киеве электроэнергия может отсутствовать от 8 до 20 часов в сутки.

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