КГГА опровергла информацию о блэкауте в центре Киева

В Киевской городской государственной администрации опровергли распространившиеся в сети слухи о якобы масштабном отключении электроэнергии в центральных районах столицы. Об этом 28 октября сообщила КГГА.

По данным городских властей, аварийные отключения электроэнергии в Киеве не применяются, а энергоснабжение столицы осуществляется в соответствии с утвержденными графиками почасовых ограничений. Власти призвали жителей и СМИ пользоваться исключительно официальными источниками и не распространять недостоверную информацию о состоянии энергосистемы.



Источник: КГГА.

Конотоп в Сумской области пятый день остается без электроэнергии после российских ударов. Часть энергетического оборудования уничтожена, а запасов дизельного топлива для генераторов может хватить лишь до 29 октября. Городу необходимо не менее 40 тонн дизельного топлива, чтобы поддерживать работу критически важных объектов.

По состоянию на 28 октября часть потребителей в Донецкой, Сумской и Харьковской областях остается без электроэнергии. Причина — боевые действия и российские атаки на энергетическую инфраструктуру. Энергетики работают круглосуточно, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома и на предприятия.

Читай нас в