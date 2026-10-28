В Киеве наркоторговцы маскировали каннабис и психотропные вещества под корм для животных

Под процессуальным руководством Оболонской окружной прокуратуры города Киева правоохранители сообщили о подозрении 39-летнему мужчине и 32-летней женщине в незаконном приобретении и хранении наркотических средств и психотропных веществ с целью сбыта. Стоимость изъятого товара по ценам «черного» рынка превышает 10,5 млн гривен.

Мужчину задержали непосредственно возле почтового отделения после получения 1,2 кг каннабиса. На следующий день у его сообщницы изъяли ещё 4,7 кг этого же вещества. Следствие установило, что злоумышленники рассылали заказы покупателям в упаковочных пакетах из-под корма для животных.

В ходе последующих обысков в арендованной квартире, где происходило фасование, изъяли около 15 кг каннабиса, 505 г галлюциногенных грибов, 520 г МДМА, 653 г кетамина, а также кокаин, амфетамин и изделия с ТГК.

В настоящее время в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога, а его сообщница взята под стражу без права на залог.

Источник: Киевская городская прокуратура.

Напомним, 26-летний мужчина, отбывавший наказание в исправительном центре недалеко от Харькова, пытался пронести на территорию учреждения каннабис и психотропное вещество PVP.



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