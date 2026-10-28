W Kijowie handlarze narkotyków podszywali konopie indyjskie i substancje psychotropowe pod karmę dla zwierząt
Pod kierownictwem proceduralnym prokuratury okręgowej Obolonskiej w Kijowie funkcjonariusze organów ścigania postawili zarzuty 39-letniemu mężczyźnie i 32-letniej kobiecie w związku z nielegalnym nabyciem i przechowywaniem środków odurzających oraz substancji psychotropowych w celu ich sprzedaży. Wartość skonfiskowanego towaru według cen „czarnego” rynku przekracza 10,5 mln hrywien.
Mężczyzna został zatrzymany bezpośrednio przed urzędem pocztowym po odebraniu 1,2 kg konopi indyjskich. Następnego dnia u jego wspólniczki skonfiskowano kolejne 4,7 kg tej samej substancji. Śledztwo wykazało, że sprawcy wysyłali zamówienia do nabywców w opakowaniach po karmie dla zwierząt.
Podczas dalszych przeszukań w wynajmowanym mieszkaniu, gdzie odbywało się pakowanie, zabezpieczono około 15 kg konopi indyjskich, 505 g grzybów halucynogennych, 520 g MDMA, 653 g ketaminy, a także kokainę, amfetaminę oraz wyroby zawierające THC.
Obecnie wobec mężczyzny zastosowano środek zabezpieczający w postaci aresztu tymczasowego z możliwością wpłacenia kaucji, a jego wspólniczka została zatrzymana bez możliwości wpłacenia kaucji.
Źródło: Prokuratura Miejska w Kijowie.
Prokuratorzy Prokuratury Okręgowej w Stryjach skierowali do sądu akt oskarżenia przeciwko 39-letniemu mieszkańcowi Nowego Rozdolu, któremu zarzuca się nabycie i przechowywanie środków odurzających oraz substancji psychotropowych w szczególnie dużych ilościach. Łączna masa skonfiskowanych substancji, zgodnie z aktami sprawy, przekracza 1,2 kg.