W Kijowie handlarze narkotyków podszywali konopie indyjskie i substancje psychotropowe pod karmę dla zwierząt

Pod kierownictwem proceduralnym prokuratury okręgowej Obolonskiej w Kijowie funkcjonariusze organów ścigania postawili zarzuty 39-letniemu mężczyźnie i 32-letniej kobiecie w związku z nielegalnym nabyciem i przechowywaniem środków odurzających oraz substancji psychotropowych w celu ich sprzedaży. Wartość skonfiskowanego towaru według cen „czarnego” rynku przekracza 10,5 mln hrywien.

Mężczyzna został zatrzymany bezpośrednio przed urzędem pocztowym po odebraniu 1,2 kg konopi indyjskich. Następnego dnia u jego wspólniczki skonfiskowano kolejne 4,7 kg tej samej substancji. Śledztwo wykazało, że sprawcy wysyłali zamówienia do nabywców w opakowaniach po karmie dla zwierząt.

Podczas dalszych przeszukań w wynajmowanym mieszkaniu, gdzie odbywało się pakowanie, zabezpieczono około 15 kg konopi indyjskich, 505 g grzybów halucynogennych, 520 g MDMA, 653 g ketaminy, a także kokainę, amfetaminę oraz wyroby zawierające THC.

Obecnie wobec mężczyzny zastosowano środek zabezpieczający w postaci aresztu tymczasowego z możliwością wpłacenia kaucji, a jego wspólniczka została zatrzymana bez możliwości wpłacenia kaucji.

Źródło: Prokuratura Miejska w Kijowie.

Przypomnijmy, że 26-letni mężczyzna, który odbywał karę w zakładzie karnym w pobliżu Charkowa, próbował przemycić na teren zakładu konopie indyjskie oraz substancję psychotropową PVP.



Prokuratorzy Prokuratury Okręgowej w Stryjach skierowali do sądu akt oskarżenia przeciwko 39-letniemu mieszkańcowi Nowego Rozdolu, któremu zarzuca się nabycie i przechowywanie środków odurzających oraz substancji psychotropowych w szczególnie dużych ilościach. Łączna masa Prokuratorzy Prokuratury Okręgowej w Stryjach skierowali do sądu akt oskarżenia przeciwko 39-letniemu mieszkańcowi Nowego Rozdolu, któremu zarzuca się nabycie i przechowywanie środków odurzających oraz substancji psychotropowych w szczególnie dużych ilościach. Łączna masa skonfiskowanych substancji, zgodnie z aktami sprawy, przekracza 1,2 kg.

Prokuratura okręgowa w Sumach skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko 29-letniemu mieszkańcowi stolicy obwodu, którego podejrzewa się o przygotowywanie się do sprzedaży środków odurzających i substancji psychotropowych w szczególnie dużych ilościach.

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