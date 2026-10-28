在基辅，毒贩将大麻和精神药物伪装成动物饲料

在基辅市奥博隆区检察院的程序指导下，执法人员以涉嫌非法购买和持有毒品及精神药物并意图贩卖为由，向一名39岁男子和一名32岁女子提出了指控。 按“黑市”价格计算，查获物品的价值超过1050万格里夫纳。

该男子在收到1.2公斤大麻后，被当场在邮局附近抓获。 次日，警方又从其同伙处查获了4.7公斤同种毒品。调查显示，犯罪嫌疑人使用动物饲料包装袋将毒品寄送给买家。

在随后对用于分装的租用公寓进行的搜查中，查获了约15公斤大麻、505克致幻蘑菇、520克MDMA、653克氯胺酮，以及可卡因、 安非他明及大麻素制品。

目前，该男子已被采取羁押候审的预防措施，并享有保释权；其同伙则被羁押候审，且无保释权。

消息来源：基辅市检察院。

苏梅市地区检察院 已 向法院 提交了 针对 一名29岁省会居民的 起诉书 ， 该男子涉嫌准备贩卖数量特别大的毒品和精神药物。

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