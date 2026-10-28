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在基辅，毒贩将大麻和精神药物伪装成动物饲料

UA NEWS 28 十月 2026 16:00
在基辅，毒贩将大麻和精神药物伪装成动物饲料

在基辅市奥博隆区检察院的程序指导下，执法人员以涉嫌非法购买和持有毒品及精神药物并意图贩卖为由，向一名39岁男子和一名32岁女子提出了指控。 按“黑市”价格计算，查获物品的价值超过1050万格里夫纳。

该男子在收到1.2公斤大麻后，被当场在邮局附近抓获。 次日，警方又从其同伙处查获了4.7公斤同种毒品。调查显示，犯罪嫌疑人使用动物饲料包装袋将毒品寄送给买家。 

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在随后对用于分装的租用公寓进行的搜查中，查获了约15公斤大麻、505克致幻蘑菇、520克MDMA、653克氯胺酮，以及可卡因、 安非他明及大麻素制品。

目前，该男子已被采取羁押候审的预防措施，并享有保释权；其同伙则被羁押候审，且无保释权。

消息来源：基辅市检察院

回顾此前报道，一名在哈尔科夫附近一所矫正中心服刑的26岁男子，曾试图将大麻和精神药物PVP带入该机构。
斯特里伊地区检察院的
检察官已向法院提交了针对一名39岁新罗兹多尔居民的起诉书，该男子被指控购买和储存数量特别巨大的毒品及精神药物。 据案件资料显示，查获物质的总重量超过1.2公斤。
 
苏梅市地区检察院向法院提交了针对一名29岁省会居民的起诉书该男子涉嫌准备贩卖数量特别大的毒品和精神药物。
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