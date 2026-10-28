В Киеве предстанет перед судом мошенник, обманувшей волонтера почти на 900 тысяч гривен

Следователи Шевченковского управления полиции Киева совместно с киберполицией завершили досудебное расследование и направили в суд обвинительный акт в отношении киевлянина, который обманул волонтера — бывшего военнослужащего.

Злоумышленник размещал в соцсетях объявления о продаже комплектующих для беспилотников, не имея товара в наличии. Для получения средств он требовал полную предоплату и использовал счета посторонних лиц, зарегистрированных как физические лица-предприниматели. Потерпевший перечислил почти 900 тысяч гривен за заказ запчастей для нужд военных.

Фигурант был разоблачен в июле текущего года. Его будут судить за мошенничество, совершенное по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах. Злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы.

Источник: Полиция Киева.

В Днепропетровской области в суд направлен обвинительный акт в отношении организованной группы, которая похищала деньги граждан через фишинговые сайты под видом государственной платформы «еДопомога». По данным прокуратуры, злоумышленники выманивали банковские данные и завладели средствами на сумму почти 1 млн грн.

Напомним, в Киеве мошенники выманивали деньги за аренду несуществующих квартир.

Злоумышленники рассылают SMS, выдавая себя за представителей «Укрпочты», и просят оплатить 30 грн таможенного сбора за посылку. Переход по указанной в сообщении ссылке грозит кражей личной информации и данных банковских карт.

Во Львовской области правоохранители разоблачили мошеннический колл-центр, сотрудники которого, по версии следствия, обманывали граждан Украины и других стран через платформы для знакомств и мессенджеры.

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