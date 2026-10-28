基辅将对一名诈骗志愿者近90万格里夫纳的诈骗犯进行审判

基辅谢甫琴科区警察局调查人员与网络警察局联合完成了庭前调查，并将一份针对一名欺诈志愿者（前军人）的基辅市民的起诉书移交法院。

该犯罪嫌疑人曾在社交媒体上发布销售无人机零部件的广告，但实际上并无货源。 为骗取钱财，他要求预付全款，并利用了注册为个体工商户的第三方账户。受害人为订购军用备件转账了近90万格里夫纳。

该嫌疑人于今年7月被查获。他将因预谋团伙实施的特别重大诈骗罪接受审判。该嫌疑人面临最高八年有期徒刑。

来源：基辅警方。

在第聂伯罗彼得罗夫斯克州，一份针对某有组织团伙的起诉书已被移送法院，该团伙假冒国家平台“єДопомога”，通过钓鱼网站骗取公民钱财。 据检察院称，犯罪分子骗取了银行信息，并侵占了近100万格里夫纳的资金。

此前，基辅曾发生诈骗分子以租用不存在的公寓为由骗取钱财的案件。

犯罪分子冒充“乌克兰邮政”工作人员发送短信，要求支付30格里夫纳的包裹关税。若点击短信中的链接，个人身份信息和银行卡数据将面临被盗风险。

在利沃夫州，执法部门捣毁了一个诈骗呼叫中心，据调查显示，该中心的工作人员通过交友平台和即时通讯软件欺骗乌克兰及其他国家的公民。

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