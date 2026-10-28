W Kijowie odbędzie się proces oszusta, który wyłudził od wolontariusza prawie 900 tysięcy hrywien

Śledczy z Komendy Policji im. Szewczenki w Kijowie we współpracy z cyberpolicją zakończyli postępowanie przygotowawcze i przekazali do sądu akt oskarżenia przeciwko mieszkańcowi Kijowa, który oszukał wolontariusza – byłego żołnierza.

Sprawca zamieszczał w mediach społecznościowych ogłoszenia o sprzedaży części do dronów, nie mając towaru w posiadaniu. Aby uzyskać środki, żądał pełnej przedpłaty i korzystał z kont osób trzecich, zarejestrowanych jako osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Poszkodowany przelał prawie 900 tysięcy hrywien za zamówienie części zamiennych na potrzeby wojska.

Sprawcę zdemaskowano w lipcu bieżącego roku. Zostanie on osądzony za oszustwo popełnione w ramach wcześniejszego zmowy grupy osób na szczególnie dużą skalę. Sprawcy grozi do ośmiu lat pozbawienia wolności.

Źródło: Policja w Kijowie.

W obwodzie dniepropetrowskim skierowano do sądu akt oskarżenia przeciwko zorganizowanej grupie, która wyłudzała pieniądze od obywateli za pośrednictwem stron phishingowych podszywających się pod państwową platformę „eDopomoga”. Według prokuratury sprawcy wyłudzali dane bankowe i przywłaszczyli sobie środki w wysokości prawie 1 mln hrywien.

Przypomnijmy, że w Kijowie oszuści wyłudzali pieniądze za wynajem nieistniejących mieszkań.

Sprawcy wysyłają SMS-y, podając się za przedstawicieli „Ukrposhty”, i proszą o uiszczenie opłaty celnej w wysokości 30 hrywien za przesyłkę. Kliknięcie linku podanego w wiadomości grozi kradzieżą danych osobowych i danych kart bankowych.

W obwodzie lwowskim organy ścigania wykryły oszukańcze centrum telefoniczne, którego pracownicy, według wersji śledztwa, oszukiwali obywateli Ukrainy i innych krajów za pośrednictwem platform randkowych i komunikatorów.

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