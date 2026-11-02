В Киеве демонтировали киоски военного и мастера, который 36 лет ремонтировал обувь

В Дарницком районе Киева коммунальщики демонтировали три киоска, в которых на протяжении многих лет работали местные предприниматели.

Среди них — точка по ремонту обуви, владелец которой Степан Возняк занимался этим делом 36 лет, и киоск по продаже питьевой воды.

О демонтаже сообщил военнослужащий Десантно-штурмовых войск Алексей Носивец, который также имел бизнес на этом месте. По его словам, несмотря на попытки сохранить киоски, коммунальщики убрали их принудительно. Военный заявил, что не может оставить службу, чтобы бороться за собственное дело.

В частности, он упомянул пожилого мастера Степана Возняка, чей единственный сын в этом году пропал без вести под Покровском. Когда киоск демонтировали, мужчина стоял и плакал. Саму конструкцию он установил ещё в 1992 году вместе с напарником. Компенсации за снесенное сооружение мастер не получил, но уже нашёл новых заказчиков за городом.

Еще один демонтированный киоск более 10 лет продавал очищенную воду. Во время обстрелов и отключений водоснабжения там собирались очереди из 40–50 местных жителей. Воду можно было набирать без электричества, а ближайший городской бювет расположен в четырёх кварталах отсюда.

Носивец утверждает, что предприниматели годами работали легально, однако после очередного изменения городских правил переоформить документы уже не удалось.

Источник: Главком

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