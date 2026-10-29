Mieszkańcy Kijowa przechodzą na hulajnogi z powodu zamknięcia Mostu Południowego

W Kijowie mieszkańcy korzystają z wypożyczonych hulajnóg elektrycznych i rowerów, aby przemieszczać się między stacjami metra „Osokorki” a „Wydubicze” po zamknięciu Mostu Południowego dla samochodów.

Przejazd hulajnogą przez most o długości około 4 km zajmuje około 10 minut i kosztuje 60–70 hrywien.

Pieszo pokonanie tej trasy może zająć nawet godzinę. W pobliżu mostu zorganizowano również prowizoryczny parking dla rowerów.

Organizacja społeczna „Pasażerowie Kijowa” wezwała służby miejskie do usunięcia śmieci ze schodów spiralnych oraz do tymczasowej zmiany ogrodzenia, aby osoby na hulajnogach nie musiały przeskakiwać przez wysokie barierki.

W wyniku ataku rakietami balistycznymi w Kijowie uszkodzony został Most Południowy oraz stacje metra.

Przypomnijmy, że w Kijowie w wyniku ataku Rosji rannych zostało siedem osób, w tym pracownicy pogotowia ratunkowego.

Podczas ostatniego ataku na stolicę rosyjskie wojska wystrzeliły kilka pocisków balistycznych w kierunku Mostu Południowego. Rzecznik Sił Powietrznych Jurij Ignat zaznaczył, że mosty mają znaczny zapas wytrzymałości, dlatego całkowite zniszczenie takich konstrukcji nie jest łatwe. Jednocześnie naprawa uszkodzonej nawierzchni drogowej będzie wymagała pewnego czasu.

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