W obwodzie kijowskim mężczyzna próbował okraść samochód na prywatnym podwórku
W rejonie Wyshhorod 27-letni mężczyzna wtargnął na teren prywatnej posesji i próbował ukraść rzeczy z niezamkniętego samochodu.
W samochodzie znalazł torbę z pieniędzmi, telefonem komórkowym i rzeczami osobistymi właściciela.
Nie udało mu się jednak dokończyć kradzieży — właściciel zauważył intruza i wezwał policję.
Funkcjonariusze zatrzymali mężczyznę i umieścili go w areszcie tymczasowym.
Został mu postawiony zarzut nieudanego usiłowania kradzieży na szczególnie dużą skalę w warunkach stanu wojennego. Przepis ten przewiduje karę do 12 lat pozbawienia wolności wraz z konfiskatą mienia.
Źródło: Policja obwodu kijowskiego (Facebook)
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Sprawcy wysyłają SMS-y, podając się za przedstawicieli „Ukrposhty”, i proszą o uiszczenie opłaty celnej w wysokości 30 hrywien za przesyłkę. Kliknięcie linku podanego w wiadomości grozi kradzieżą danych osobowych i informacji o kartach bankowych.
W obwodzie lwowskim organy ścigania wykryły oszukańcze centrum telefoniczne, którego pracownicy, według wersji śledztwa, oszukiwali obywateli Ukrainy i innych krajów za pośrednictwem platform randkowych i komunikatorów.