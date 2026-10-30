W obwodzie kijowskim mężczyzna próbował okraść samochód na prywatnym podwórku

W rejonie Wyshhorod 27-letni mężczyzna wtargnął na teren prywatnej posesji i próbował ukraść rzeczy z niezamkniętego samochodu.

W samochodzie znalazł torbę z pieniędzmi, telefonem komórkowym i rzeczami osobistymi właściciela.

Nie udało mu się jednak dokończyć kradzieży — właściciel zauważył intruza i wezwał policję.

Funkcjonariusze zatrzymali mężczyznę i umieścili go w areszcie tymczasowym.

Został mu postawiony zarzut nieudanego usiłowania kradzieży na szczególnie dużą skalę w warunkach stanu wojennego. Przepis ten przewiduje karę do 12 lat pozbawienia wolności wraz z konfiskatą mienia.

Źródło: Policja obwodu kijowskiego (Facebook)

Przypomnijmy, że w Kijowie oszuści wyłudzali pieniądze za wynajem nieistniejących mieszkań.

Sprawcy wysyłają SMS-y, podając się za przedstawicieli „Ukrposhty”, i proszą o uiszczenie opłaty celnej w wysokości 30 hrywien za przesyłkę. Kliknięcie linku podanego w wiadomości grozi kradzieżą danych osobowych i informacji o kartach bankowych.

W obwodzie lwowskim organy ścigania wykryły oszukańcze centrum telefoniczne, którego pracownicy, według wersji śledztwa, oszukiwali obywateli Ukrainy i innych krajów za pośrednictwem platform randkowych i komunikatorów.

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