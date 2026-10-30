В Киевской области мужчина пытался ограбить автомобиль во дворе частного дома

В Вышгородском районе 27-летний мужчина проник на территорию частного домовладения и попытался похитить вещи из незапертого автомобиля.

В салоне он обнаружил сумку с деньгами, мобильным телефоном и личными вещами владельца.

Однако довести кражу до конца не удалось — хозяин заметил постороннего и вызвал полицию.

Правоохранители задержали мужчину и поместили его в изолятор временного содержания.

Ему сообщили о подозрении в незавершённом покушении на кражу в особо крупных размерах в условиях военного положения. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Источник: Полиция Киевской области (Facebook)

Напомним, в Киеве мошенники выманивали деньги за аренду несуществующих квартир.

Злоумышленники рассылают SMS, выдавая себя за представителей «Укрпочты», и просят оплатить 30 грн таможенного сбора за посылку. Переход по указанной в сообщении ссылке грозит кражей личной информации и данных банковских карт.

Во Львовской области правоохранители разоблачили мошеннический колл-центр, сотрудники которого, по версии следствия, обманывали граждан Украины и других стран через платформы для знакомств и мессенджеры.

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